FACUA compareix davant la comissió d'investigació sobre fraus financers del Parlament català
Jordi Castilla, membre del gabinet jurídic de FACUA, va recordar que la normativa catalana de protecció al consumidor permet imposar sancions de fins a deu vegades l'import defraudat.
FACUA.org
Catalunya-02/12/2013
El membre del gabinet jurídic de FACUA Jordi Castilla ha comparegut aquest dilluns en representació de l’associació davant la comissió d’investigació del Parlament català sobre les possibles responsabilitats derivades de l’actuació i la gestió de les entitats financeres i la possible vulneració dels drets dels consumidors.
En la seva intervenció, Castilla va recordar que la normativa catalana de protecció al consumidor permet imposar sancions de fins a deu vegades l’import defraudat.
El representant de FACUA ha qüestionat l’eficàcia del Banc d’Espanya a l’hora de resoldre que
Únete gratis para acceder a este contenido