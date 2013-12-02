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FACUA comparece ante la comisión de investigación sobre fraudes financieros del Parlament catalán

Jordi Castilla, miembro del gabinete jurídico de FACUA, recordó que la normativa catalana de protección al consumidor permite imponer sanciones de hasta diez veces el importe defraudado.

FACUA.org
Cataluña-02/12/2013
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El miembro del gabinete jurídico de FACUA Jordi Castilla ha comparecido este lunes en representación de la asociación ante la comisión de investigación del Parlament catalán sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuac

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