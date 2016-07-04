FACUA demana a AESA i la Generalitat sancions contundents a Vueling pel caos aeri
Foment obre expedient a la companyia pels nombrosos retards i cancel·lacions en els seus vols. L'associació reclama a les autoritats que obliguin a l'aerolínia a variar la seva política operativa i comercial.
FACUA.org
Catalunya-04/07/2016
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Vueling pel caos aeri provocat per la companyia a causa de les nombroses cancel·lacions i retards que estan sofrint els seus vols en aquest inici de les vacances. Incidències que estan afectant milers d’usuaris en aeroports de tota Espanya i per les quals la companyia ha estat formada expedient pel Ministeri de Foment.
L’associació ha presentat un escrit davant l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat per tenir la companyia el seu domicili social a Barcelona on sol·licita a aquest organisme que promogui sancions contra Vueling per l’elevat nombre d’incidències no justificades que han presentat els seus vols. En aquest s
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