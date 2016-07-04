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FACUA pide a AESA y la Generalitat sanciones contundentes a Vueling por el caos aéreo

Fomento abre expediente a la compañía por los numerosos retrasos y cancelaciones en sus vuelos. La asociación reclama a las autoridades que obliguen a la aerolínea a variar su política operativa y comercial.

FACUA.org
Cataluña-04/07/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vueling por el caos aéreo provocado por la compañía debido a las numerosas cancelaciones y retrasos que están sufriendo sus vuelos en este inicio de las vacaciones. Incidencias que están afectando a miles de us

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