FACUA pide a AESA y la Generalitat sanciones contundentes a Vueling por el caos aéreo
Fomento abre expediente a la compañía por los numerosos retrasos y cancelaciones en sus vuelos. La asociación reclama a las autoridades que obliguen a la aerolínea a variar su política operativa y comercial.
FACUA.org
Cataluña-04/07/2016
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Fomento ya expedientó en 2004 y 2007 a Vueling por sus incumplimientos. | Imagen: flickr.com/boarderland (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vueling por el caos aéreo provocado por la compañía debido a las numerosas cancelaciones y retrasos que están sufriendo sus vuelos en este inicio de las vacaciones. Incidencias que están afectando a miles de us