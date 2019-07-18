FACUA demana una sanció per al festival Sónar 2019 per prohibir l'accés amb menjar i beguda
La promotora del festival incorre en una clàusula abusiva en impedir l'entrada amb aliments de l'exterior, ja que la seva activitat principal no és l'hostaleria.
FACUA.org
Catalunya-18/07/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Advanced Music SL, la promotora del Sónar 2019, davant l’Agència Catalana del Consum per prohibir l’accés a les instal·lacions de l’esdeveniment amb aliments o beguda adquirits en l’exterior. El festival tindrà lloc a Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat els pròxims 18, 19 i 20 de juliol.
En l’apartat de Preguntes Freqüents de la pàgina web de l’esdeveniment s’inclou la següent qüestió: «Està permès entrar menjar o beguda? No«. FACUA entén que, atès que l’activitat principal de l’esdeveniment
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