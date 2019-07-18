FACUA pide una sanción para el festival Sónar 2019 por prohibir el acceso con comida y bebida
La promotora del festival incurre en una cláusula abusiva al impedir la entrada con alimentos del exterior, ya que su actividad principal no es la hostelería.
FACUA.org
Cataluña-18/07/2019
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