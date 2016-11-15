Davant l'Agència Catalana del Consum
FACUA denuncia a Gas Natural per no informar a l'Ajuntament que tallava la llum a l'anciana morta
L'alcalde de Reus ha confirmat que l'elèctrica no va comunicar que la deixaria sense subministrament, com imposa la legislació catalana. El Govern de Rajoy va aconseguir que el TC tombarà la paralització dels talls.
FACUA.org
Catalunya-15/11/2016
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Gas Natural Fenosa davant l’Agència Catalana del Consum per no haver comunicat a l’Ajuntament de Reus que tallava la llum a l’anciana de 81 anys morta en un incendi al seu immoble. Segons les primeres informacions dels Mossos, tot apunta que una espelma seria l’origen del foc que va cremar el matalàs del habitació on dormia i que li va acabar produint la mort.
FACUA espera que l’autoritat de consum emprengui actuacions sancionadores contra Gas Natural Fenosa per haver vulnerat l’obligació establerta en la llei catalana sobre pobresa energètica d’informar l’administració de les situacions d’impagament de manera prèvia a procedir al
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