FACUA denuncia a Gas Natural por no informar al Ayuntamiento de que cortaba la luz a la anciana fallecida
El alcalde de Reus ha confirmado que la eléctrica no comunicó que la dejaría sin suministro, como impone la legislación catalana. El Gobierno de Rajoy logró que el TC tumbara la paralización de los cortes.
FACUA.org
Cataluña-15/11/2016
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