FACUA recorda als afectats per l'explosió de la petroquímica de Tarragona que poden reclamar danys
L'associació recorda que la propietària de la planta, Indústries Químiques de l'Òxid d'Etilè, ha de fer-se càrrec dels perjudicis ocasionats per la deflagració del passat dimarts 14 de gener.
FACUA.org
Catalunya-16/01/2020
FACUA-Consumidors en Acció està rebent consultes de familiars de ferits en l’accident ocorregut en la planta petroquímica La Canonja, de Tarragona. En aquest sentit, informa els afectats per l’explosió en l’empresa Indústries Químiques de l’Òxid d’Etilè (Iqoxe) que poden reclamar a l’empresa indemnitzacions pels danys ocasionats a conseqüència d’aquest succés.
FACUA i la seva associació a Catalunya volen fer arribar les seves condolences a la família i els afins dels morts a conseqüència de l’accident i també manifestar la seva solidaritat amb els ferits.
L’associació reclama celeritat en la recerca sobre l
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