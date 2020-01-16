FACUA recuerda a los afectados por la explosión de la petroquímica de Tarragona que pueden reclamar daños
La asociación recuerda que la propietaria de la planta, Industrias Químicas del Óxido de Etileno, debe hacerse cargo de los perjuicios ocasionados por la deflagración del pasado martes 14 de enero.
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Cataluña-16/01/2020
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Planta química de La Canonja, Tarragona. | Imagen: Fabián A. Pons/Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo consultas de familiares de heridos en el accidente ocurrido en la planta petroquímica La Canonja, de Tarragona. En este sentido, informa a los afectados por la explosión en la empresa Industrias Químicas