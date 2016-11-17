ENTRE 2013 I 2015
FCC va falsejar dades de la recollida d'escombraries a Barcelona per defraudar 800.000 euros a l'Ajuntament
És l'empresa adjudicatària amb major volum de treball de les quatre que operen en el municipi, amb prop del 40% de la factura municipal.
FACUA.org
Catalunya-17/11/2016
L’empresa FCC Serveis Ciutadans, una de les quatre adjudicatàries del servei de neteja viària i retirada de residus urbans a Barcelona, ha falsejat almenys entre 2013 i 2015 les dades de la seva gestió per augmentar fraudulentament els seus ingressos, segons informa aquest dijous el diari El País. La recerca duta a terme pel diari revela que van inflar la facturació de serveis, incloent-hi alguns no realitzats i van fer passar envasos que havien d’anar a reciclatge com a escombraries normals. La quantitat suposadament defraudada per l’empresa en 2014 és de 800.000 euros.
Després de tenir coneixement de la recerca, l’Ajuntame
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