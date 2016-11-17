FCC falseó datos de la recogida de basuras en Barcelona para defraudar 800.000 euros al Ayuntamiento
Es la empresa adjudicataria con mayor volumen de trabajo de las cuatro que operan en el municipio, con cerca del 40% de la factura municipal.
FACUA.org
Cataluña-17/11/2016
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FCC es la adjudicataria que se encarga de una mayor porción del servicio de limpieza viaria y la gestión de residuos de Barcelona. | Imagen: fcc.es.
La empresa FCC Servicios Ciudadanos, una de las cuatro adjudicatarias del servicio de limpieza viaria y retirada de residuos urbanos en Barcelona, ha falseado al menos entre 2013 y 2015 los datos de su gestión para aumentar fraudulentamente sus ingresos, según informa este jueves el