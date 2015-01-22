Ferrocarrils de Catalunya torna a un usuari una multa per anar sense bitllet en un viatge que mai va realitzar
Antonio Rodríguez no va rebre les notificacions de l'empresa de transports ni de l'Agència Tributària, pel que han anul·lat la sanció de 360 euros gràcies a la intervenció de FACUA.
FACUA.org
Catalunya-22/01/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha aconseguit que el seu soci Antonio Rodríguez de Barcelona recuperi els 360 euros que l’Agència Tributària li havia cobrat en concepte de multa i interessos imposada per Ferrocarrils de la Generalitat per haver
Únete gratis para acceder a este contenido