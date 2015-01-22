Ferrocarriles de Cataluña devuelve a un usuario una multa por ir sin billete en un viaje que nunca realizó
Antonio Rodríguez no recibió las notificaciones de la empresa de transportes ni de la Agencia Tributaria, por lo que han anulado la sanción de 360 euros gracias a la intervención de FACUA.
FACUA.org
Cataluña-22/01/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que su socio Antonio Rodríguez de Barcelona recupere los 360 euros que la Agencia Tributaria le había cobrado en concepto de multa e intereses impuesta por Ferrocarriles de la Generalitat por haber viajado sin billete el 10 de