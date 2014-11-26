Girona sanciona amb 43.200 euros al Banc Popular per tenir pisos buits durant més de dos anys
Aquesta multa es produeix després de l'aprovació al gener d'una moció que preveia sancionar els bancs i grans empreses que tinguin habitatges sense habitar i que no cedien a lloguer social.
FACUA.org
Catalunya-26/11/2014
L’Ajuntament de Girona ha decidit sancionar al Banc Popular amb 43.200 euros per tenir en la seva possessió pisos buits durant un període superior a dos anys. Aquesta multa es produeix després de l’aprovació al gener d’una moció que preveia sancionar els bancs i grans empreses que tinguin
Únete gratis para acceder a este contenido