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Girona sanciona con 43.200 euros al Banco Popular por tener pisos vacíos durante más de dos años

Esta multa se produce tras la aprobación en enero de una moción que preveía sancionar a los bancos y grandes empresas que tengan viviendas sin habitar y que no cedían a alquiler social.

FACUA.org
Cataluña-26/11/2014
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El Ayuntamiento de Girona ha decidido sancionar al Banco Popular con 43.200 euros por tener en su posesión pisos vacíos durante un periodo superior a dos años. Esta multa se produce tras la aprobación en enero de una moción que preveía sancionar a los ban

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