La Generalitat demana l'aixecament de la suspensió del decret de pobresa energètica de Catalunya
El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs del Govern mentre decideix no incloure res de semblant en la norma que es redacta a nivell estatal.
FACUA.org
Catalunya-11/11/2014
La Generalitat de Catalunya «demanarà l’aixecament de la suspensió» del decret de pobresa energètica, efectiva des que la passada setmana el Tribunal Constitucional admetés a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol, segons indica a la seva web l’Agència Catalana de Consum.
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ho ha confirmat durant una roda de premsa en què ha mostrat la seva «consternació i incomprensió» per haver constatat que l’executiu estatal «el preocupa més la unitat de mercat que ajudar a la gent que no pot pagar ni llum ni gas «. En qualsevol cas, el conseller ha assegurat que la Generalitat no queda de braços creuats i, al mar
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