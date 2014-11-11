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La Generalitat pide el levantamiento de la suspensión del decreto de pobreza energética de Cataluña

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno mientras decide no incluir nada parecido en la norma que se redacta a nivel estatal.

FACUA.org
Cataluña-11/11/2014
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La Generalitat de Cataluña «pedirá el levantamiento de la suspensión» del decreto de pobreza energética, efectiva desde que la pasada semana el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el gobierno español, según

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