La Generalitat pide el levantamiento de la suspensión del decreto de pobreza energética de Cataluña
El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno mientras decide no incluir nada parecido en la norma que se redacta a nivel estatal.
FACUA.org
Cataluña-11/11/2014
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La Generalitat de Cataluña «pedirá el levantamiento de la suspensión» del decreto de pobreza energética, efectiva desde que la pasada semana el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el gobierno español, según