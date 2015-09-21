La Xarxa pel Dret a la Informació i la Comunicació (Xarxa-DIC) celebra el dimarts 22 de setembre un debat sobre el dret a la informació i la comunicació
L'acte, al qual s'han convocat a partits polítics i moviments socials, tindrà lloc a les 19 hores al Saló d'Actes de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya.
FACUA.org
Catalunya-21/09/2015
La Xarxa pel Dret a la Informació i la Comunicació (Xarxa-DIC) celebra el dimarts 22 de setembre un debat sobre el dret a la informació i la comunicació, així com la seva garantia després del 27-S.
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