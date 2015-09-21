La Xarxa pel Dret a la Informació i la Comunicació organiza un debate sobre el derecho a la información
El acto, que contará con la participación de partidos políticos y movimientos sociales, se celebra el próximo 22 de septiembre en la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña.
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Cataluña-21/09/2015
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La Xarxa pel Dret a la Informació i la Comunicació (Xarxa-DIC) celebra el martes 22 de septiembre un debate sobre el derecho a la información y la comunicación, así como su garantía después del 27-S.
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