L'Ajuntament de Barcelona multa amb 2,8 milions d'euros a dos fons voltor per tenir pisos buits
Les societats mantenen dos edificis sense ocupar, amb un total de 24 habitatges, des de fa més de sis anys.
FACUA.org
Catalunya-04/03/2019
L’Ajuntament de Barcelona té previst multar aquesta setmana a dos fons voltors amb un total de 2,8 milions d’euros per mantenir pisos buits durant m�és de sis anys, en aplicació de la llei catalana d’habitatge.
Així ho ha anunciat l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que també ha comunicat que es tracta de les multes més altes imposades per «el mal ús de l’habitatge» des que va entrar en vigor el 2007 la normativa catalana.
Les dues societats mantenen sengles edificis, un al carrer Pau Clarís i una altra al carrer Aragó, amb un total de 24 habitatges sense ocupar des de fa almenys sis anys. Una d’elles porta buida des de 2008.
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