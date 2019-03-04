El Ayuntamiento de Barcelona multa con 2,8 millones de euros a dos fondos buitre por tener pisos vacíos
Las sociedades mantienen dos edificios sin ocupar, con un total de 24 viviendas, desde hace más de seis años.
FACUA.org
Cataluña-04/03/2019
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El Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto multar esta semana a dos fondos buitres con un total de 2,8 millones de euros por mantener pisos vacíos durante más de seis años, en aplicación de la ley catalana de vivienda.
Así lo ha anunciado la alcadesa de