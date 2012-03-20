L'Associació de Bipolars catalana s'inscriu com a soci col·lectiu de FACUA Catalunya
L'entitat de familiars i afectats per aquest trastorn podrà tramitar denúncies i rebre assessorament tècnic i jurídic de l'associació de consumidors.
FACUA.org
Catalunya-20/03/2012
L’Associació de Bipolars de Catalunya (ABC) ha subscrit un conveni amb FACUA Catalunya per mitjà del qual s’inscriu com a soci col·lectiu de l’associació de consumidors.
L’acord ha estat signat per José Luis Nueno, president de FACUA Catalunya, i la presidenta de l’associació de bipolars.
D’aquesta manera, FACUA Catalunya oferirà assessorament tècnic i jurídic, tramitarà denúncies i enviarà la revista Consumerismo al domicili social de l’Associació de Bipolars.
A més, l’ABC podrà participar en les activitats de formació i informació que organitzi FACUA Catalunya, i es compromet a realitzar una labor de difusió de les seves activitats i al foment de l’associacionisme dels consumidors entr
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