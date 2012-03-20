La Asociación de Bipolares catalana se inscribe como socio colectivo de FACUA Catalunya
La entidad de familiares y afectados por este trastorno podrá tramitar denuncias y recibir asesoramiento técnico y jurídico de la asociación de consumidores.
FACUA.org
Cataluña-20/03/2012
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La Asociación de Bipolares de Catalunya (ABC) ha suscrito un convenio con FACUA Catalunya por medio del cual se inscribe como socio colectivo de la asociación de consumidores.
El acuerdo ha sido firmado por José Luis Nueno, presidente de FACUA Cataluny