Nuestras acciones

La Asociación de Bipolares catalana se inscribe como socio colectivo de FACUA Catalunya

La entidad de familiares y afectados por este trastorno podrá tramitar denuncias y recibir asesoramiento técnico y jurídico de la asociación de consumidores.

FACUA.org
Cataluña-20/03/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Bipolares de Catalunya (ABC) ha suscrito un convenio con FACUA Catalunya por medio del cual se inscribe como socio colectivo de la asociación de consumidores.

El acuerdo ha sido firmado por José Luis Nueno, presidente de FACUA Cataluny

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos