Presumpta manipulació de les llistes d'espera
L'Audiència de Barcelona ordena investigar si 8 pacients de la Vall d'Hebron van morir per les retallades
El cap de servei que ha denunciat els fets davant els tribunals va ser destituït després d'atribuir diverses morts a les retallades sanitàries decretats per la Generalitat.
FACUA.org
Catalunya-05/04/2017
L’Audiència de Barcelona ha ordenat investigar les morts de diversos pacients del servei de cirurgia cardíaca de l’Hospital Vall d’Hebron de la capital catalana el 2015, per si aquestes poguessin tenir relació amb les retallades sanitàries i modificacions en les llistes d’espera, denunciades per un excap d’aquest servei.
En un acte, l’Audiència deixa sense efecte el sobreseïment de la causa dictada el juliol del 2016 pel Jutjat d’Instrucció 27 de Barcelona en estimar el recurs interposat pel doctor Manuel Galiñanes, destituït per l’Institut Català de la Salut (ICS) del seu càrrec com a cap de servei de cirurgia cardíaca de la Vall d̵
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