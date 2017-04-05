Más noticiasPresunta manipulación de las listas de espera

La Audiencia de Barcelona ordena investigar si 8 pacientes del Vall d'Hebron murieron por los recortes

El jefe de servicio que ha denunciado los hechos ante los tribunales fue destituido después de atribuir varias muertes a los recortes sanitarios decretados por la Generalitat.

FACUA.org
Cataluña-05/04/2017
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La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar las muertes de varios pacientes del servicio de cirugía cardiaca del Hospital Vall d’Hebron de la capital catalana en 2015, por si éstas pudieran guardar relación con los recortes sanitarios y modificaciones en las listas

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