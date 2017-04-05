La Audiencia de Barcelona ordena investigar si 8 pacientes del Vall d'Hebron murieron por los recortes
El jefe de servicio que ha denunciado los hechos ante los tribunales fue destituido después de atribuir varias muertes a los recortes sanitarios decretados por la Generalitat.
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Cataluña-05/04/2017
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Una de las fachadas principales del Hospital Vall d'Hebron. | Imagen: flickr.com/esquerrabarcelona (CC BY-ND 2.0)
La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar las muertes de varios pacientes del servicio de cirugía cardiaca del Hospital Vall d’Hebron de la capital catalana en 2015, por si éstas pudieran guardar relación con los recortes sanitarios y modificaciones en las listas