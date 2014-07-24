Metro de Barcelona investiga com va poder colar-se un ratolí en una màquina expenedora de l'Estació de Sants
L'empresa responsable no s'explica com va poder ocórrer alguna cosa així, ja que assegura no haver trobat cap forat en l'aparell pel qual es pogués haver colat l'animal.
FACUA.org
Catalunya-24/07/2014
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha obert una recerca i ha començat a adoptar diverses mesures després de publicar-se a les xarxes socials un vídeo en el qual apareix un ratolí rosegant un dels paquets de galetes posatsa la venda dins d’una màquina expenedora situada en l’estació de Sants-Estació de la línia blava (L5) del metro barceloní, segons informa el diari 20 minutos.<
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