Más noticiasUn usuario colgó un vídeo en las redes sociales en el que se ve al roedor mordisqueando unas galletas

Metro de Barcelona investiga cómo pudo colarse un ratón en una máquina expendedora de la Estación de Sants

La empresa responsable no se explica cómo pudo ocurrir algo así, ya que asegura no haber encontrado ningún agujero en el aparato por el que se pudiera haber colado el animal.

FACUA.org
Cataluña-24/07/2014
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Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha abierto una investigación y ha comenzado a adoptar diversas medidas tras publicarse en las redes sociales un vídeo en el que aparece un rató

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