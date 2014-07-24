Metro de Barcelona investiga cómo pudo colarse un ratón en una máquina expendedora de la Estación de Sants
La empresa responsable no se explica cómo pudo ocurrir algo así, ya que asegura no haber encontrado ningún agujero en el aparato por el que se pudiera haber colado el animal.
FACUA.org
Cataluña-24/07/2014
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Fotograma en el que se aprecia cómo el ratón mordisquea unas galletas en el interior de la máquina expendedora. | Vídeo: David Fernández (YouTube)
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha abierto una investigación y ha comenzado a adoptar diversas medidas tras publicarse en las redes sociales un vídeo en el que aparece un rató