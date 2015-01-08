Mor un home durant el trasllat d'hospital per estar tancada el servei de infartats
L'hospital Joan XXIII de Tarragona no té operativa les 24 hores la unitat necessària.
FACUA.org
Catalunya-08/01/2015
Un home va morir el passat 25 de desembre d’un infart mentre era traslladat en ambulància des de l’hospital Joan XXIII de Tarragona al complex hospitalari de Bellvitge a Barcelona. El pacient havia ingressat a l’hospital tres hores abans, informa El País.
El mort, veí de Tarragona, va haver de ser traslladat a Barcelona perquè el servei d’hemodinàmica -on es practiquen operacions per a alguns tipus d’infart en què una artèria s’obstrueix per complet- del seu hospital de referència estava inoperatiu, atès que no funciona durant les 24 hores.
La ví
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