Muere un hombre durante el traslado de hospital por estar cerrada el servicio de infartados
El hospital Joan XXIII de Tarragona no tiene operativa las 24 horas la unidad necesaria.
FACUA.org
Cataluña-08/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un hombre falleció el pasado 25 de diciembre de un infarto mientras era trasladado en ambulancia desde el hospital Joan XXIII de Tarragona al complejo hospitalario de Bellvitge en Barcelona. El paciente había ingresado en el hospital tres horas antes, informa