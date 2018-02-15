Obren expedient sancionador al congrés 'Un món sense càncer, el que el teu metge no t'està explicant'
La Generalitat de Catalunya multarà els organitzadors d'aquesta reunió que va crear malestar en el Col·legi de Metges perquè "qüestionava l'honestedat" dels professionals sanitaris.
FACUA.org
Catalunya-15/02/2018
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha incoat un expedient sancionador als organitzadors del congrés «Un món sense càncer, el que el teu metge no t’està explicant», capitanejat per la naturòpata Coco March.
Segons recull la Cadena SER, consideren que els productes i les teràpies alternatives que es van publicitar en aquest esdeveniment suposen un perjudici sanitari per a les persones que pateixen el càncer i la societat, en general, ja que poden provocar confusió i engany.
Unes 700 persones van assistir a aquest congrés, celebrat en un hotel de Bar
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