Abren expediente sancionador al congreso 'Un mundo sin cáncer, lo que tu médico no te está contando'
La Generalitat de Cataluña multará a los organizadores de esta reunión que creó malestar en el Colegio de Médicos porque “cuestionaba la honestidad” de los profesionales sanitarios.
FACUA.org
Cataluña-15/02/2018
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El anuncio del congreso que será sancionado por la Generalitat de Cataluña tras generar indignación en el Colegio de Médicos.
El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha incoado un expediente sancionador a los organizadores del congreso «Un mundo sin cáncer, lo que tu médico no te está contando«, capitaneado por la naturópata Coco March.