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Abren expediente sancionador al congreso 'Un mundo sin cáncer, lo que tu médico no te está contando'

La Generalitat de Cataluña multará a los organizadores de esta reunión que creó malestar en el Colegio de Médicos porque “cuestionaba la honestidad” de los profesionales sanitarios.

FACUA.org
Cataluña-15/02/2018
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El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha incoado un expediente sancionador a los organizadores del congreso «Un mundo sin cáncer, lo que tu médico no te está contando«, capitaneado por la naturópata Coco March.

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