Responsables de FACUA i de l'associació argentina Proconsumer es reuneixen
El president de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, i el delegat provincial de Proconsumer a Santa Fe, Marcelo Gelcich, han mostrat el seu interés en establir un conveni de col·laboració.
FACUA.org
Catalunya-19/02/2013
El president de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, s’ha reunit amb el delegat provincial de l’associació de consumidors argentina Proconsumer a Santa Fe, Marcelo Gelcich.
En aquesta primera reunió a la sede de FACUA Catalunya, que ha estat per exposar els interessos comuns i d’intercanvi d’impressions, tots dos responsables s’han mostrat molt interessats en establir un possible conveni de col·laboració.
Gelcich va transmetre al responsable de FACUA Catalunya la seva sorpresa davant la situació de desprotecció que els consumidors viuen a Espanya.
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