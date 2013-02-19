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Responsables de FACUA y de la asociación argentina Proconsumer mantienen un encuentro

El presidente de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, y el delegado provincial de Proconsumer en Santa Fe, Marcelo Gelcich, se han mostrado muy interesados en establecer un convenio de colaboración.

FACUA.org
Cataluña-19/02/2013
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El presidente de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, ha participado este 18 de febrero en un encuentro con el delegado provincial de la asociación de consumidores argentina Proconsumer en Santa Fe, Marcelo Gelcich.

En esta primera toma de conta

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