Un jutjat de Barcelona avala les multes als bancs per mantenir pisos buits
La sentència desestima el recurs de Bankia davant l'expedient sancionador que l'Ajuntament de Terrassa va obrir a l'entitat el 2014 per tenir habitatges desocupats més de dos anys.
FACUA.org / Europa Press
Catalunya-24/07/2015
El Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona ha donat la raó a l’Ajuntament de Terrassa per imposar sancions coercitives a entitats bancàries per tenir pisos buits durant més de dos anys.
Es tracta d’una sentència que desestima el recurs presentat per Bankia davant l’expedient sancionador que va resultar en una multa de 5.000 euros que el consistori li va interposar
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