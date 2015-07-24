Un juzgado de Barcelona avala las multas a los bancos por mantener pisos vacíos
La sentencia desestima el recurso de Bankia ante el expediente sancionador que el Ayuntamiento de Terrasa abrió a la entidad en 2014 por tener viviendas desocupadas más de dos años.
FACUA.org / Europa Press
Cataluña-24/07/2015
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La sentencia valida el proceso que siguió el Ayuntamiento de Terrasa para demostrar que la vivienda llevaba dos años desocupada. | Imagen: flickr.com/srgblog (CC BY-NC 2.0)
El Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona ha dado la razón al Ayuntamiento de Terrassa por imponer sanciones coercitivas a entidades bancarias por tener pisos vacíos durante más de dos años.
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