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Un juzgado de Barcelona avala las multas a los bancos por mantener pisos vacíos

La sentencia desestima el recurso de Bankia ante el expediente sancionador que el Ayuntamiento de Terrasa abrió a la entidad en 2014 por tener viviendas desocupadas más de dos años.

FACUA.org / Europa Press
Cataluña-24/07/2015
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El Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona ha dado la razón al Ayuntamiento de Terrassa por imponer sanciones coercitivas a entidades bancarias por tener pisos vacíos durante más de dos años.

Se trata de una sentencia que desestima el re

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