Un total de 54 ferits, un de greu, en l'accident de tren a l'Estació de França a Barcelona.
El vehicle, que havia sortit de l'estació de Sant Vicenç de Calders a les 6.02 hores, ha xocat contra el topall final de la via 11 a la ciutat comtal.
Europa Press
Catalunya-28/07/2017
Un total de cinquanta-quatre persones han resultat ferides en l’accident d’un tren de la línia R2 sud de Rodalies a l’estació de França de Barcelona, segons el balanç definitiu del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Un tren que havia sortit de l’estació de Sant Vicenç de Calders a les 6.02 hores cap a Barcelona ha xocat contra el topall final de la via 11 de l’estació de França, segons Renfe, que afegeix que les causes del xoc estan sent investigades.
D’aquests cinquanta-quatre ferits, un està greu, encara que no es tem per la seva vida, i ha estat evacuat a l’Hospital Clínic, dinou tenen pronòstic menys greu i trenta-q
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