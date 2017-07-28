Un total de 54 heridos, uno grave, en el accidente de tren en la Estación de Francia en Barcelona
El vehículo, que había salido de la estación de Sant Vicenç de Calders a las 6.02 horas, ha chocado contra el tope final de la vía 11 en la ciudad condal.
Europa Press
Cataluña-28/07/2017
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Las causas del choque están siendo investigadas. | Imagen: Europa Press.
Un total de cincuenta y cuatro personas han resultado heridas en el accidente de un tren de la línea R2 sur de Rodalies en la estación de França de Barcelona, según el balance definitivo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
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