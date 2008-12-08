Consumidores en acción
Boletín número 30
08/12/2008
La SGAE, multada con 60.000 euros por colar un detective en una boda para grabarla
Carne de cerdo contaminada con dioxinas podría haberse exportado desde Irlanda a unos 25 países
Las víctimas del fraude de las llamadas falsas a líneas 905 se extienden por las 17 comunidades autónomas
El juez acepta a trámite el concurso del Grupo Tremón
FACUA
Ver otros números de CONSUMIDORES EN ACCIÓN
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio