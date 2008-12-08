Consumidores en acción

Boletín número 30
08/12/2008

La SGAE, multada con 60.000 euros por colar un detective en una boda para grabarla

Carne de cerdo contaminada con dioxinas podría haberse exportado desde Irlanda a unos 25 países

Las víctimas del fraude de las llamadas falsas a líneas 905 se extienden por las 17 comunidades autónomas

El juez acepta a trámite el concurso del Grupo Tremón

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