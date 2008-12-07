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Carne de cerdo contaminada con dioxinas podría haberse exportado desde Irlanda a unos 25 países

Reino Unido y Suecia ya han recomendado a los ciudadanos que no la consuman.

FACUA.org
Europa-07/12/2008
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La Autoridad irlandesa de Seguridad Alimenticia (FSAI, por sus siglas en inglés) afirmó este domingo que se han encontrado carne y productos irlandeses derivados del cerdo contaminados con dioxinas en Bélgica y Francia. La FSAI estima que estos productos podrían haber

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