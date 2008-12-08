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La SGAE, multada con 60.000 euros por colar un detective en una boda para grabarla

Protección de Datos advierte que estas prácticas constituyen "una clara violación del derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen".

FACUA.org
Sevilla-08/12/2008
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La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 60.101 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por grabar sin permiso una boda en Sevilla y aportar el vídeo a un juicio, lo que constituye «una clara violación del derecho constitucional a l

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