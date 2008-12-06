Las víctimas del fraude de las llamadas falsas a líneas 905 se extienden por las 17 comunidades autónomas
El secretario de Estado de Telecomunicaciones anuncia que su departamento ha "abierto una investigación hace unos días a raíz de las denuncias" presentadas por FACUA.
FACUA.org
España-06/12/2008
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Las víctimas de la facturación de llamadas falsas a líneas 905 se extienden por las diecisiete comunidades autónomas, según ha constatado FACUA-Consumidores en Acción a sólo tres días del inicio de su campaña a través del lanza