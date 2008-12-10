Consumidores en acción
Boletín número 32
10/12/2008
La mayoría de los juguetes tienen precios casi idénticos en las grandes superficies comerciales
El INC anula la alerta sobre un biberón de Avent tras verificar que no entraña riesgo para la salud
El Tribunal de la UE multa a Francia con 10 millones por aplicar tarde las normas comunitarias sobre transgénicos
Irlanda también detecta carne de vacuno contaminada con dioxinas
La superficie ecológica andaluza se incrementa un 4,7% y supera en 2008 las 610.100 hectáreas
FACUA
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