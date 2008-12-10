La mayoría de los juguetes tienen precios casi idénticos en las grandes superficies comerciales
FACUA compara los precios de 118 juguetes. Pese a la bajada de ventas que vaticina el sector, muy pocos han reducido sus precios con respecto al año pasado.
FACUA.org
España-10/12/2008
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