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La mayoría de los juguetes tienen precios casi idénticos en las grandes superficies comerciales

FACUA compara los precios de 118 juguetes. Pese a la bajada de ventas que vaticina el sector, muy pocos han reducido sus precios con respecto al año pasado.

FACUA.org
España-10/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo en seis grandes superficies comerciales españolas sobre los precios de 118 juguetes para todas las edades de veintitrés fabricantes

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