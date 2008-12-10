El INC anula la alerta sobre un biberón de Avent tras verificar que no entraña riesgo para la salud
Fue incluido en septiembre en la red de alerta a raíz de una notificación de la Junta de Andalucía.
FACUA.org
España-10/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que el Instituto Nacional del Consumo (INC) ha anulado la alerta sobre un biberón Philips Avent después de que nuevos análisis hayan demostrado que no entraña riesgo para la salud.
El biberón de Avent de 125 ml