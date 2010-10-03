FACUA informa
Boletín semanal número 101
03/10/2010
FACUA Andalucía edita un cómic para promover hábitos de vida saludable en la infancia
El recibo de la luz subirá en octubre 2,48 euros para el usuario medio
Consumur y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia organizan la I Feria de Consumo Responsable dirigida a niños
FACUA Córdoba reparte folletos para informar sobre la huelga de consumo
FACUA Málaga informa a los consumidores sobre el Día Sin Compras
FACUA Sevilla realiza una campaña informativa sobre el Día Sin Compras
FACUA llama a participar en la huelga como trabajadores y consumidores ante un Gobierno que parece que pretende apagar fuego con gasolina
Abierto el concurso de acreedores para los afectados por el cierre de las clínicas Dental Line
Consumidores en Acción, el diario digital de FACUA, alcanza los 500 números
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