FACUA informa

Boletín semanal número 101
03/10/2010

FACUA Andalucía edita un cómic para promover hábitos de vida saludable en la infancia

El recibo de la luz subirá en octubre 2,48 euros para el usuario medio

Consumur y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia organizan la I Feria de Consumo Responsable dirigida a niños

FACUA Córdoba reparte folletos para informar sobre la huelga de consumo

FACUA Málaga informa a los consumidores sobre el Día Sin Compras

FACUA Sevilla realiza una campaña informativa sobre el Día Sin Compras

FACUA llama a participar en la huelga como trabajadores y consumidores ante un Gobierno que parece que pretende apagar fuego con gasolina

Abierto el concurso de acreedores para los afectados por el cierre de las clínicas Dental Line

Consumidores en Acción, el diario digital de FACUA, alcanza los 500 números

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