FACUA llama a participar en la huelga como trabajadores y consumidores ante un Gobierno que parece que pretende apagar fuego con gasolina
Pide que el 29 de septiembre sea un Día sin Compras como respuesta a medidas con las que la crisis la pagan las víctimas y no los culpables.
FACUA.org
España-28/09/2010
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FACUA-Consumidores en Acción llama a los ciudadanos a que participen en la huelga general tanto en su papel de trabajadores como de consumidores.
Con el lema Contra una Europa dominada por el mercado, FACUA está desarrollando una campaña en la que pide a los co