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Consumur y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia organizan la I Feria de Consumo Responsable dirigida a niños

Se realizarán talleres sobre diversas materias como alimentación responsable, medio ambiente y seguridad infantil.

FACUA.org
Murcia-30/09/2010
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El Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, han organizado para el próximo sábado, 2 de octubre, una Feria de Consumo Responsable cuyo objetivo principal es fomentar un co

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