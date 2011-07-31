FACUA informa
Boletín semanal número 144
31/07/2011
FACUA Catalunya critica los recortes en la sanidad pública y pide una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones
FACUA considera el anuncio del Santander una operación de lavado de imagen que además aumentará sus beneficios
FACUA Andalucía considera aberrante la prórroga de la línea de préstamos para vivienda libre
Un estudio de FACUA revela diferencias de hasta el 142% en las tarifas de los autobuses urbanos de 40 ciudades
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