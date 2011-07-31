FACUA informa

Boletín semanal número 144
31/07/2011

FACUA Catalunya critica los recortes en la sanidad pública y pide una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones

FACUA considera el anuncio del Santander una operación de lavado de imagen que además aumentará sus beneficios

FACUA Andalucía considera aberrante la prórroga de la línea de préstamos para vivienda libre

Un estudio de FACUA revela diferencias de hasta el 142% en las tarifas de los autobuses urbanos de 40 ciudades

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