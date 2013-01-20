FACUA informa
Boletín semanal número 221
20/01/2013
FACUA ve humillante obligar a los usuarios a ir al banco que les desahució para optar al fondo de viviendas
Presentadores de Canal Sur se unen a FACUA en la 'Lucha contra los abusos'
FACUA lanza una campaña con presentadores de Canal Sur
FACUA Córdoba atendió 1.373 consultas y reclamaciones durante 2012
Vodafone es la compañía de telecomunicaciones más denunciada por los usuarios en FACUA durante 2012
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