FACUA informa

Boletín semanal número 221
20/01/2013

FACUA ve humillante obligar a los usuarios a ir al banco que les desahució para optar al fondo de viviendas

Presentadores de Canal Sur se unen a FACUA en la 'Lucha contra los abusos'

FACUA lanza una campaña con presentadores de Canal Sur

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